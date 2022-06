Fall Guys gratis: le sorprese della stagione Free for All nel nuovo video gameplay

I ragazzi di Mediatonic confezionano un frizzante video gameplay che ci immerge nelle sfide inedite della Stagione Free for All, l'attesissima fase ingame che inaugurerà il nuovo corso di Fall Guys gratis per tutti su PC e console a partire dalla giornata di domani, martedì 21 giugno.

Il trailer confezionato dalla software house inglese prende spunto dai filmati promozionali di Fall Guys Free for All per estenderne il perimetro ludico e contenutistico con tante scene di gameplay che mostrano i percorsi inediti e i minigiochi a squadre da completare nella prossima Season.

L'aggiornamento che sancirà l'inizio della Stagione Gratis per Tutti di Fall Guys, come sottolineato in questi giorni da Mediatonic, spronerà le caramelline da competizione a darsi battaglia in cross-play per andare alla conquista di Corone da spendere in personalizzazioni ancora più originali e divertenti.

La Stagione Free for All di Fall Guys partirà contestualmente al lancio della versione multipiattaforma di Ultimate Knockout, attesa per il 21 giugno con un aggiornamento delle edizioni attualmente disponibili (PC e PS4) e la possibilità di scaricare il gioco in via del tutto gratuita su Nintendo Switch e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S nelle versioni appositamente ottimizzate per le console Sony e Microsoft di ultima generazione.