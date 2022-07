Fall Guys gratis contro Stumble Guys: le differenze, si va anche nello Spazio

Fall Guys è diventato gratis e rappresenta probabilmente il titolo dell'estate 2022 (visti anche i numeri fatti registrare nell'ultimo periodo), ma c'è un rivale che sta scalando le classifiche: Stumble Guys. Non sono dunque in pochi a chiedersi quali sono le differenze tra i due titoli: è giunto il momento di approfondire la questione.

Ebbene, Fall Guys ha bisogno di poche presentazioni: lanciata originariamente nel 2020, la produzione di Mediatonic era già riuscita ad attirare particolarmente l'attenzione nell'estate seguente l'uscita, grazie anche all'inclusione nell'abbonamento PlayStation Plus. Si tratta di un colorato party game che prende per certi versi ispirazione dal genere Battle Royale (nonché, secondo alcuni, da Takeshi's Castle), facendo partire i match con 60 giocatori.

Conoscerete già probabilmente le questioni relative al sistema di progressione e alla struttura delle partite: risulta necessario qualificarsi a ogni round e man mano che si prosegue, cambiando minigioco, sono sempre meno utenti a passare il turno. Alla fine, viene decretato il vincitore. Potete in ogni caso approfondire il titolo mediante la nostra recensione di Fall Guys.

A luglio 2022, il titolo di Mediatonic è disponibile su Epic Games Store (PC), PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Fall Guys è infatti appena stato rimosso da Steam (ricordiamo che Epic Games ha acquisito Mediatonic) e non è disponibile su mobile. Perché stiamo approfondendo le piattaforme su cui è presente il gioco? Semplice: capite bene che ci sono "due buchi": Steam e dispositivi mobili.

Proprio da qui parte la storia di Stumble Guys, titolo che ricorda molto Fall Guys in termini di meccaniche ma che modifica alcuni aspetti. Pensate che Stumble Guys è tra i giochi più popolari per Android al momento in cui scriviamo (il titolo è disponibile anche su iPhone e iPad), ma va notato che Stumble Guys è finito anche tra i titoli più popolari di Steam (dunque su computer, come abbiamo spiegato nella nostra guida su come giocare a Stumble Guys su PC).

In parole povere, il fenomeno Fall Guys sembra trascinare anche Stumble Guys. Ma cosa c'è di diverso? Va innanzitutto detto che Stumble Guys è un titolo pensato originariamente per dispositivi mobili (non è infatti disponibile su console, anche se è approdato su PC). Questo si nota su più fronti: ad esempio, il numero di giocatori iniziali è generalmente pari a 16 (si arriva a un massimo di 32), dunque in partita ci sono molti meno utenti rispetto ai 60 di Fall Guys.

Oltre a questo, se la qualità dei minigiochi di Fall Guys sembra essere fuori discussione (perlomeno in certi casi), i 17 minigiochi attualmente disponibili su Stumble Guys in diversi contesti peccano di cura e originalità. Al netto di alcuni ostacoli che ricordano molto quanto visto in Fall Guys, ci sono dei minigiochi in cui può risultare poco piacevole lato gameplay, ad esempio, spingere il pallone o cercare di catapultare fuori dalla mappa altri utenti con dei missili in una sorta di modalità "Capture The Flag".

Tuttavia, un buon numero di giocatori sta apprezzando Stumble Guys, anche semplicemente per farsi qualche risata e dare un'occhiata a minigiochi improbabili come quello in cui si salta da un Pianeta all'altro nello Spazio cercando di gestire la gravità. Insomma, qualche minigioco a variare la formula c'è, ma in linea generale l'originale Fall Guys è un titolo con altri valori produttivi (pensate che già solamente il menu di Stumble Guys ricorda quello di un altro titolo molto apprezzato su mobile, ovvero Brawl Stars).

In ogni caso, Stumble Guys ha superato i 100 milioni di download sul Play Store. Proprio su dispositivi mobili il titolo di Kitka Games sta trovando maggiore spazio, dato che Fall Guys in quel caso manca all'appello. Insomma, potreste voler dare un'occhiata ala nostro approfondimento su Stumble Guys, se siete interessati, ma in questa sede era giusto dare un'occhiata alle diverse nature dei titoli coinvolti.