Fall Guys gratis: ecco il trailer della Stagione 2, sarà a tema spaziale

Come ormai ben saprete, il conteggio delle stagioni di Fall Guys Ultimate Knockout è ripartito in seguito al passaggio al free to play. A tal proposito, gli sviluppatori hanno appena pubblicato il trailer che presenta la Stagione 2, intitolata Satellite Scramble.

Il filmato d'annuncio del content update non si limita a svelarne il titolo, ma anche il tema principale. Il prossimo aggiornamento di Fall Guys ci porterà infatti nello spazio e gli oggetti cosmetici nel pass, che siano essi gratuiti o premium, saranno attinenti al tema spaziale, con gatti robotici, astronauti, mostri e tanto altro. In una breve sequenza del trailer si può anche dare una prima occhiata ad alcune delle attività che verranno introdotte in Satellite Scramble, tra le quali dovrebbe esserci un percorso ad ostacoli fatto di tubi e grossi pendoli che ostacoleranno il cammino dei concorrenti.

In attesa di scoprire tutte le novità in arrivo, vi ricordiamo che la Stagione 2 sarà disponibile a partire dal prossimo giovedì 15 settembre 2022 e, come tutti gli aggiornamenti del free to play, sarà gratuita per tutti.

Sapevate che oltre 50 milioni di utenti hanno giocato a Fall Guys gratis nelle due settimane successive al passaggio al free to play?