Fall Guys gratis: tutti i trucchi per vincere in Hex-A-Ring

Hex-A-Ring è uno dei nuovi minigiochi di Fall Guys, da poco diventato ufficialmente free to play. Questo match riprende le piattaforme 'fragili' di Hex-A-Gone, ma posizionandole su un cilindro rotante pronto a far cadere i concorrenti. Chi resta incolume, vince: ecco alcuni trucchi per superare il round finale.

Il segreto per vincere Hex-A-Ring è sfruttare alcuni trucchi per cercare di evitare il caos che si crea ad inizio match, organizzando così un proprio spazio limitato dove provare a rimanere in piedi e tentare la vittoria:

Relativamente al suggerimento principale, è bene spostarsi ai margini del cilindro. Allontanatevi il più possibile dagli altri concorrenti, sacrificando così meno pedane e guadagnando più tempo per reagire

Muovetevi sempre controcorrente; non fermatevi per alcun motivo. Basta una piccola distrazione per perdere il gioco

Ponete sempre attenzione alla pedana cui siete sopra: dopo tre passi cadrà sicuramente.

Se un giocatore si avvicina, non stategli dietro. Muovetevi di fianco o davanti a lui, così da avere più libertà di movimento.

