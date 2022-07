Fall Guys gratis: alcuni utenti segnalano un grave problema con le microtransazioni

Nel corso degli ultimi giorni si stanno accumulando le segnalazioni da parte dei giocatori di Fall Guys Ultimate Knockout in relazione ad un problema molto fastidioso che riguarda il negozio in game.

Il problema in questione sta coinvolgendo solo una porzione di videogiocatori e la sua comparsa può dare parecchio fastidio. Stando a quanto riportato dagli utenti colpiti dal bug su Reddit, la problematica fa sì che l'apertura dell'anteprima di un oggetto nel negozio possa portare accidentalmente al suo acquisto, come se vi fosse una seconda pressione del tasto. Questo significa che, per errore, potreste spendere i Kudos o la valuta premium semplicemente alla visione dell'oggetto nello store. Chiunque abbia segnalato il problema ha anche specificato che la periferica utilizzata è priva di problemi che potrebbero aver portato alla pressione involontaria del tasto utile per procedere all'acquisto.

Al momento gli sviluppatori non sembrano ammettere il problema e sostengono che la colpa di questi eventi sia da imputare agli utenti. In ogni caso su Reddit le segnalazioni stanno aumentando sempre più e c'è chi le sta raccogliendo tutte per fare in modo che Mediatonic corra ai ripari. L'unica soluzione temporanea al problema consiste nell'evitare di accedere al negozio o di visualizzare l'anteprima degli oggetti in vendita.

