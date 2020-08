Fall Guys e la guerra ai cheater: disabilitata la condivisione familiare su PC

Con oltre 2 milioni di copie vendute su Steam, Fall Guys è diventato un successo in pochissimo tempo ma, come in ogni altro gioco multiplayer, un massiccio afflusso di giocatori aumenta anche la possibilità di incontrare utenti che fanno uso di cheat per facilitarsi la vita.

Come prevedibile, su Steam Fall Guys è stato preso di mira dai cheater, che usano degli hack per aumentare la velocità del proprio personaggio, per teletrasportarsi o addirittura volare. Fortunatamente i ragazzi di Mediatonic sono già al lavoro per risolvere il problema e con il prossimo aggiornamento verrà implementato un sistema anti-cheating più stringente per bloccare i contendenti disonesti alla fine di ogni match. Gli sviluppatori hanno garantito che questo è solo un primo intervento, ed è probabile che in futuro il gioco sarà in grado di riconoscere chi fa uso di scorciatoie mentre la gara è in corso.

In aggiunta a questa prima patch, la software house ha scoperto un escamotage che consentiva ai bari di eludere il ban sfruttando la funzione di condivisione familiare di Steam, nello specifico l'account Twitter di Fall Guys scrive: "Abbiamo notato che i cheater stavano usando la condivisione familiare per evitare il nostro sistema di ban, creando nuovi account e condividendoli con loro stessi. Per questo siamo stati costretti a disabilitare questa funzione finché non risolveremo il problema. Dovrebbe aiutare molto a limitare il cheating però!". Su PS4 il fenomeno sembra essere meno presente anche se non del tutto assente, come sempre vi invitiamo a giocare lealmente e nel pieno rispetto delle regole e degli altri giocatori.