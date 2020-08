Fall Guys, guida: come ottenere ed utilizzare le Corone

Quando si gioca a Fall Guys è impossibile non focalizzare la propria attenzione sui divertenti protagonisti e sulla possibilità di personalizzarne l'aspetto con numerosi costumi. A questo proposito, oggi vi spiegheremo come fare per accumulare le due valute di gioco e ampliare la vostra collezione di skin.

Il negozio, che si aggiorna a cadenza regolare, offre agli utenti la possibilità di acquistare oggetti tramite l'utilizzo di Kudos e Corone. La prima valuta corrisponde ai gettoni di colore viola che possono essere accumulati sia scalando i livelli del pass stagionale che semplicemente giocando: in base al piazzamento nelle partite è infatti possibile guadagnare diverse decine di Kudos. Molto più rare sono invece le Corone, gettoni speciali che vengono assegnati esclusivamente ai giocatori che riescono a vincere una partita. Se faticate a vincere e volete ugualmente mettere da parte qualche Corona potete affidarvi anche in questo caso al pass stagionale, che permette di ottenere questa valuta raggiungendo i livelli 5,20 e 32.

Prima che corriate a spendere tutto nel negozio in game, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida ai controlli di Fall Guys.