Fall Guys, guida: come sopravvivere al minigioco Block Party

Il minigioco Block Party di Fall Guys: Ultimate Knockout miete sempre molte vittime tra i giocatori che si ritrovano a doverlo affrontare. Se siete tra questi, non preoccupatevi: grazie a questa guida imparerete alcuni trucchi molto utili per riuscire a sopravvivere.

Block Party è un livello di tipo Sopravvivenza, all’interno del quale i giocatori iniziano tutti su una piccola piattaforma sospesa nel vuoto, e devono cercare di schivare alcuni ostacoli che compariranno progressivamente, allo scopo di sopravvivere fino allo scadere del tempo e qualificarsi così al livello successivo. In particolare, dal fronte della piattaforma compariranno alcuni blocchi e muri che, muovendosi verso l’altro lato del livello, spingeranno i giocatori sempre più verso una rovinosa caduta, la quale comporterebbe l’eliminazione. Vediamo di seguito alcuni trucchetti e consigli per riuscire a rimanere in piedi e qualificarvi al minigioco successivo.

Per sopravvivere in Block Party, potete usare due strategie. La prima è quella di posizionarvi proprio all’inizio della piattaforma, nella zona da dove arrivano i blocchi, in modo tale da riuscire ad intravedere con un buon anticipo la forma dei prossimi muri che dovrete schivare. Questa tecnica vi fornirà ogni volta un discreto vantaggio di posizionamento sui vostri avversari, ma dovrete essere veloci e in possesso di buoni riflessi per riuscire a portarvi poi nella zona della piattaforma che vi permetterà di rimanere al sicuro, anche perché muovervi agevolmente attraverso la il gruppone di avversari sarà molto difficile e dovrete sgomitare parecchio.

La seconda tecnica che potreste decidere di utilizzare è diametralmente opposta rispetto alla prima, poiché propone di ripiegare dopo ogni round di ostacoli in fondo alla piattaforma. In questo modo, avrete più tempo per organizzare i vostri movimenti dopo l’arrivo del nuovo set di ostacoli da evitare, e sarete agevolati anche dal vantaggio di avere meno folla ad intralciarvi, ma d’altro canto restare verso il fondo significa anche che, se sbagliate il posizionamento o il tempismo, non avrete alcuna speranza di recuperare il terreno perso, e verrete inesorabilmente spinti nel vuoto, e quindi eliminati.

Il nostro consiglio finale è quindi quello di mantenere una linea di mezzo tra le due strategie precedentemente spiegate: stando al centro della piattaforma, sia per lunghezza che per larghezza, riuscirete a ottenere i vantaggi di entrambe le tecniche pur cancellandone gli svantaggi. Inoltre, ritornare al centro dopo il passaggio di ogni muro vi permetterà di mantenere un’equa distanza da entrambi i lati della piattaforma, in modo tale da raggiungerli efficacemente entrambi nel caso ce ne fosse bisogno.

