Fall Guys, Guida: come superare il livello See Saw

A primo impatto, il livello See Saw di Fall Guys: Ultimate Knockout potrebbe sembrare innocuo, ma si rivela ben presto essere tutto il contrario. Ecco quindi una lista di consigli per superare questo minigioco al primo colpo, qualificandosi al round successivo.

Il livello See Saw è un minigioco di tipo Gara da punto a punto, all’interno del quale i giocatori devono superare una serie di piattaforme sospese e in bilico su un perno centrale, bilanciando il peso a entrambe le estremità per evitare di essere trascinati inesorabilmente verso il vuoto sottostante. Cadere non causa l’eliminazione immediata dalla partita, ma vi farà sicuramente perdere molto tempo e terreno nei confronti dei vostri avversari, ed è quindi di vitale importanza, qui più che negli altri livelli di tipo Gara, riuscire a rimanere sempre in piedi. Vediamo di seguito alcuni consigli per riuscire a farlo, e aumentare di conseguenza le vostre possibilità di qualificarvi al round successivo della partita.

Nel momento in cui saltate su una delle piattaforme per proseguire, assicuratevi di atterrare il più vicino possibile al centro di essa, ben segnalata da una linea bianca. In questo modo eviterete di contribuire allo sbilanciamento della piattaforma, e ciò vi permetterà di ottenere qualche secondo di tempo per ragionare sul modo migliore di proseguire, e su come eventualmente spostarvi lungo la piattaforma stessa.

Tra una piattaforma e quella successiva c'è sempre un piccolo buco da evitare: ricordatevi quindi sempre di saltare, in modo tale da non cadere e non perdere secondi preziosi.

Utilizzando un po' di ingegno e furbizia, dovreste essere in grado di sfruttare i movimenti della piattaforma da un lato o dall'altro a vostro favore, così da guadagnare un po' di slancio per il salto sulla piattaforma successiva.

A dispetto della natura in stile battle royale di Fall Guys, e nonostante questo non sia un minigioco di squadra, dovrete comunque collaborare con i vostri avversari per riuscire a bilanciare le varie piattaforme, ed evitare di essere tutti trascinati nel vuoto sottostante. Di conseguenza, non abbiate paura di non seguire la massa, ma cercate sempre di ragionare su quale sia la mossa migliore per ogni situazione.

