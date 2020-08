Fall Guys, guida: come superare l'ultima ventola di Whirlygig

Siete stufi di cadere rovinosamente ad ogni tentativo di oltrepassare la ventola finale del mini-gioco The Whirlygig in Fall Guys: Ultimate Knockout? Nessun problema, poiché oggi vi spiegheremo un trucco infallibile per superare al primo tentativo questo passaggio.

Se le prime ventole rosa possono essere superate senza particolari problemi per via della loro velocità moderata, l'ultima di queste è troppo veloce e molti preferiscono allungare il percorso lateralmente per raggiungere il traguardo evitando di cadere. Esiste però un modo per passare attraverso le ventole anche nella parte finale della gara: il trucchetto consiste nell'effettuare un tuffo sull'estremità sinistra del rullo giallo, così che l'avatar passi sotto la ventola e cada oltre.

Potrebbe volerci qualche tentativo prima di riuscire a padroneggiare questa tecnica, ma vi assicuriamo che con un po' d'allenamento non potrete più sbagliare e qualificarsi in The Whirlygig sarà un gioco da ragazzi.

