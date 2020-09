Fall Guys, guida: consigli per superare il livello Hit Parade

Hit Parade è probabilmente uno dei livelli più complicati da superare senza mai cadere, oppure rimanere incastrati in qualche ostacolo insieme agli altri giocatori, dell’intero catalogo di Fall Guys: Ultimate Knockout. Nella nostra guida vi forniremo alcuni consigli che vi permetteranno di superare questo minigioco senza problemi.

Il livello Hit Parade è sostanzialmente un minigioco di tipo Gara da punto da punto, nella quale i giocatori devono risalire un percorso lungo una piccola collina piena di ostacoli. La gara può essere divisa in quattro sezioni differenti, ciascuna con i propri pericoli da evitare e superare: nella prima parte dovrete correre su alcuni cilindri sospesi su un livello sottostante ricoperto di slime; nella seconda zona incontrerete alcune barriere girevoli, dopodiché proseguirete fino alla sezione in cui dovrete evitare alcune palle da demolizione sospese che cercheranno in ogni modo di ostacolarvi; infine, dovrete risalire un breve tratto in salita ricoperto di slime, e attraversato trasversalmente da ulteriori ostacoli. Di seguito troverete una breve lista di consigli per affrontare al meglio questo minigioco, e qualificarvi al round successivo.

Non perdete troppo tempo tentando di rimanere in piedi sui cilindri a tutti i costi, subito dopo la partenza della gara: cadere in questa sezione del percorso, infatti, non vi farà perdere troppo tempo, poiché vi basterà risalire il breve tratto in salita posto sotto i cilindri per recuperare il terreno perduto. Sicuramente cadere per poi risalire, attraversando anche il breve tratto in piano ricoperto di slime, non è una tecnica da utilizzare a priori, a meno che non siate già sicuri di non riuscire a superare i cilindri sospesi.

Le barriere nella seconda zona funzionano come delle porte girevoli, quindi gireranno in un senso o nell’altro a seconda di quanta spinta riceveranno da un lato o dall’altro. Di conseguenza, per superare questi ostacoli vi conviene seguire la massa degli altri giocatori, in modo tale da proseguire tutti lungo la stessa strada e non rischiare di rimanere incastrati.

Le palle sospese che oscillano nella terza sezione del percorso costituiscono forse l’ostacolo più complicato da controllare e superare dell’intero minigioco, poiché resteranno quasi totalmente fuori dalla vostra visuale una volta che vi sarete avvicinati, e sarà quindi difficile prevederne i movimenti ed evitarli. Per aumentare le vostre possibilità di superare indenni questo punto della gara, il nostro consiglio è quello di prendervi il tempo necessario a studiare le traiettorie delle palle, attendendo il momento migliore per proseguire: per farlo, potrebbe tornarvi utile dare un’occhiata alle ombre che questi ostacoli proiettano sul piano sottostante.

Riguardo l’ultima zona della gara, ovvero la salita ricoperta di slime, dovete ricordare di non fermarvi mai lungo questo tratto, poiché ricominciare a muovervi su una superficie con lo slime è estremamente difficile. Una volta tenuto a mente questo dettaglio, non dovreste avere particolari problemi in questo punto, poiché evitare gli ostacoli in movimento è piuttosto semplice, e vi richiederà solamente il piccolo sforzo di muovervi costantemente da un lato all’altro per cambiare la vostra traiettoria.

