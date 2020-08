Fall Guys, guida: consigli per superare il livello Slime Climb

Uno dei minigiochi più complicati da superare in Fall Guys: Ultimate Knockout è sicuramente Tip Toe, un livello che si fa spesso odiare per via della natura trial-and-error. Grazie alla nostra guida, tuttavia, imparerete alcuni trucchetti che vi permetteranno di aumentare esponenzialmente le vostre chance di qualificazione al livello successivo.

Come già accennato, Tip Toe è un minigioco di tipo Gara che basa le sue meccaniche su continui e ripetuti tentativi di raggiungere il traguardo: il livello vi metterà infatti di fronte a un breve tratto di strada formato da caselle quadrate sospese nel vuoto. Lo scopo dei giocatori è quello di trovare il percorso, o i percorsi, che permettono di raggiungere indenni il traguardo, mentre tutte le altre caselle cedono e scompaiono se attraversate, portando con sé i malcapitati che dovessero passarci sopra. Le caselle corrette, invece, si illumineranno quando calpestate, per poi tornare alla colorazione iniziale dopo qualche secondo: per questo motivo, questo minigioco richiede memoria, sangue freddo, pazienza e un pizzico di fortuna per essere superato. Vediamo ora alcuni consigli che miglioreranno le vostre prestazioni in gara e aumenteranno le vostre possibilità di qualificarvi al livello successivo.

Il trucco più efficace per evitare di cadere in continuazione, e contemporaneamente mantenersi nel gruppo di coloro che riescono ad avanzare lungo il percorso, è cercare di restare più o meno al centro della massa di giocatori che procedono verso il traguardo. In questo modo, lascerete agli avversari più temerari il compito di “tastare il terreno” per cercare le caselle corrette per proseguire, evitando quindi di prendere questo fardello sulle vostre spalle e riducendo al minimo le probabilità di fare un passo falso e cadere. Al contempo, restando al centro del gruppo avrete la sicurezza di non rimanere mai troppo indietro, e dovreste quindi riuscire a qualificarvi per il livello successivo piuttosto comodamente.

Durante i primi secondi di gara di Tip Toe, non dovete però avere paura di cadere: all’inizio vi potete infatti permettere uno o due fallimenti nel tentare di trovare da soli il percorso giusto, poiché il gioco vale la candela, e con un pizzico di fortuna potreste riuscire a compiere dei grossi passi in avanti già dopo pochi secondi, riuscendo quantomeno a delineare la prima parte della strada corretta. Più il tempo passerà, invece, meno caselle resteranno attive, permettendo anche ai vostri avversari di capire facilmente dove si snoda il percorso giusto: a questo punto della gara ogni caduta potrebbe significare la sconfitta, poiché potreste non riuscire più a recuperare terreno rispetto agli altri giocatori.

Il terzo trucchetto per superare più facilmente questo livello si basa sull’osservazione delle caselle che compongono il pavimento del minigioco: quelle da evitare, infatti, ogni tanto sobbalzeranno leggermente, fornendo un utile indizio visivo per capire quale strada NON dovete percorrere. Purtroppo, non capita sufficientemente spesso da permettervi di basarvi unicamente su questa tecnica per intuire il percorso corretto, ma potrebbe comunque esservi utile per risparmiarvi un paio di cadute durante il gioco.

Infine, come accennato nel paragrafo introduttivo, ricordate che le caselle corrette si illuminano quando vengono calpestate, salvo poi tornano alla colorazione normale dopo qualche secondo. Di conseguenza, dovrete prestare particolare attenzione alla struttura dell’intero percorso, e non curarvi soltanto della porzione di strada davanti a voi, poiché in caso di caduta potrete fare affidamento solamente sulla vostra memoria per ritornare insieme al gruppo.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida con i consigli per superare il livello Slime Climb. Avete già dato un’occhiata alle modifiche in arrivo con la prossima patch del gioco?