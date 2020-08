Fall Guys, Guida: consigli per superare il minigioco Tail Tag

Siete stanchi di correre senza mai riuscire ad acchiappare una coda entro il tempo limite e salvarvi nel livello Tail Tag di Fall Guys: Ultimate Knockout? Nella nostra guida vi spiegheremo alcuni trucchetti per superare questo minigioco.

Tail Tag è uno dei livelli che rientrano nella categoria Hunt Rounds, ovvero Round di Caccia: nello specifico, in questo minigioco alcuni giocatori inizieranno con delle code in loro possesso, mentre tutti gli altri ne saranno sprovvisti. Lo scopo è arrivare fino alla fine del tempo limite con una coda in proprio possesso per sopravvivere e qualificarsi al livello successivo: tutti coloro che, allo scadere del timer, si ritroveranno senza una coda verranno eliminati dalla partita.

Per rubare la coda a un avversario che la possiede vi basterà avvicinarvi a lui e tenere premuto il tasto R2 per un breve lasso di tempo. Ecco quindi alcuni trucchi e consigli per superare indenni questo minigioco.

Nel caso in cui siate tra coloro che iniziano senza una coda, la cosa più conveniente da fare è cercare di assicurarvene una il più possibile verso lo scadere del tempo: così facendo, infatti, darete ai vostri avversari pochissimi secondi per cercare di rubarvela, cosa che risulta estremamente complicata quando il timer si avvia verso la fine e la tensione cresce esponenzialmente, e diventa invece più facile difendere la propria coda. Naturalmente, dovrete bilanciare bene il vantaggio di ottenere una coda solo alla fine del round con le difficoltà di riuscire ad agguantarla in un lasso di tempo piuttosto ristretto, difficoltà che valgono tanto per i vostri avversari quanto per voi.

Il secondo suggerimento arriva come conseguenza del precedente: nel caso iniziaste il round con una coda, non preoccupatevi troppo di perderla nelle fasi iniziali di gioco, poiché avrete tutto il tempo di recuperarla più avanti, e soprattutto è estremamente difficile riuscire a mantenere con sé una coda per interi minuti senza interruzioni.

Un’altra tattica che potreste decidere di utilizzare a vostro vantaggio è quella di sfruttare adeguatamente gli ostacoli e gli oggetti presenti all’interno del livello. Nel caso in cui riusciate a procurarvi una coda, dovreste infatti cercare di dirigervi verso la struttura centrale: dopo aver evitato il grosso martello posto in cima ad essa, portatevi di fianco al suo asse, esattamente al centro, un punto strategico nel quale sarete al riparo praticamente da ogni pericolo, poiché il martellone farà desistere gran parte dei vostri avversari.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida per vincere nel minigioco Fall Ball, e la guida per superare il livello Hex-A-Gone e vincere la corona.