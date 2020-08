Fall Guys, guida: tutto quello che c'è da sapere sui controlli

Dopo svariati weekend di closed beta, Fall Guys è finalmente approdato su Steam e PlayStation 4 nella sua versione definitiva. Dal momento che il gioco non include un vero e proprio tutorial, ecco tutto quello che c'è da sapere sui controlli.

Lo schema dei comandi è incredibilmente semplice e tutte le azioni di gioco sono affidate a soli tre tasti. Ecco di seguito tutti i controlli di Fall Guys:

Movimento: stick analogico sinistro

stick analogico sinistro Gestione della telecamera: stick analogico destro

stick analogico destro Salto: X

X Tuffo: Quadrato

Quadrato Afferrare altri giocatori/raccogliere uova/prendere la Corona: tenere premuto R2

Nel caso in cui non doveste apprezzare la disposizione predefinita dei tasti, sappiate che il team di sviluppo ha inserito nel menu delle impostazioni anche l'opzione di personalizzare i comandi. Prima di procedere ad eventuali modifiche, però, vi invitiamo ad assicurarvi che tutti i tasti siano facilmente raggiungibili, così da poter effettuare qualsiasi tipo d'azione in ogni momento e trovarsi quindi sempre preparati ad ogni evenienza.

Vi ricordiamo che Fall Guys è disponibile gratis per tutti gli abbonati al PlayStation Plus. Sulle nostre pagine trovate anche un simpatico filmato di Fall Guys in cui si intravedono alcune delle skin in arrivo.