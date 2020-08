Fall Guys, Guida: trucchi e consigli per vincere il livello Fall Ball

I minigiochi a squadre di Fall Guys: Ultimate Knockout richiedono sicuramente affiatamento e collaborazione tra i membri dello stesso team, ma anche una discreta dose di abilità individuali. In questa guida vi forniremo alcuni consigli per aumentare le vostre possibilità di vittoria nel livello Fall Ball.

All’inizio di Fall Ball, i giocatori vengono suddivisi in due diverse squadre, le quali sono poi schierate su quello che è a tutti gli effetti un piccolo campo da calcio, con tanto di palloni e porte. L’obiettivo da raggiungere per qualificarsi al minigioco successivo è quello di segnare più gol degli avversari entro il tempo limite: per fare ciò, i giocatori di ogni squadra dovranno lavorare insieme per spingere il pallone all’interno della porta avversaria. Per quanto a prima vista possa sembrare un meccanismo molto facile, quasi banale, vi assicuriamo che nella pratica questo minigioco si rivela molto più complicato del previsto: riuscire a spingere la palla nella direzione voluta, infatti, è tutt’altro che scontato, poiché molto spesso la vostra squadra e quella avversaria si ammasseranno una contro l’altra senza alcuna logica nel tentativo di portare il pallone verso la porta dell’altro team. Ecco quindi una piccola serie di consigli e trucchetti per aiutarvi a gestire meglio le vostre partite in questo livello e aumentare le possibilità di qualificarvi alla fase successiva:

tuffarvi in avanti (tramite la pressione del tasto Quadrato) dopo aver saltato vi permetterà di lanciarvi nella direzione che avete scelto con grande forza: in questo modo, dovreste riuscire a imprimere alla palla un buon impulso , spostando l’ago della bilancia in vostro favore. Fate sempre molta attenzione però, perché nel caso in cui mancaste la palla vi ritroverete inesorabilmente faccia a terra, e vi occorrerà qualche secondo per recuperare e rialzarvi.

(tramite la pressione del tasto Quadrato) dopo aver saltato vi permetterà di lanciarvi nella direzione che avete scelto con grande forza: in questo modo, , spostando l’ago della bilancia in vostro favore. Fate sempre molta attenzione però, perché nel caso in cui mancaste la palla vi ritroverete inesorabilmente faccia a terra, e vi occorrerà qualche secondo per recuperare e rialzarvi. nonostante possa sembrare il contrario, anche un solo giocatore può essere in grado di bloccare la corsa del pallone se ben posizionato: per questo motivo, risulta spesso essere una buona idea lasciare indietro uno o due compagni di squadra per coprire la zona della porta , in modo tale da diminuire nettamente le probabilità di subire gol.

se ben posizionato: per questo motivo, risulta spesso essere una buona idea lasciare indietro uno o due compagni di squadra per , in modo tale da diminuire nettamente le probabilità di subire gol. dopo che una delle due squadre avrà subito gol, un nuovo pallone cadrà dall’alto al centro del campo: il consiglio è di sfruttare l’impeto iniziale, cercando di spingere il pallone verso la porta avversaria con il miglior tempismo possibile: se sarete bravi, potreste riuscire a segnare un punto in pochissimi secondi, pareggiando quindi il risultato o, al contrario, aumentando il vantaggio sulla squadra avversaria. Talvolta, tuttavia, dal cielo cadrà un pallone da rugby/football americano, molto più complicata da gestire e manovrare a proprio piacimento, quindi siate sempre pronti a improvvisi cambi di direzione e velocità di questo tipo di palla.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per superare il livello Hex-A-Gone e vincere l'ambita corona dorata Avete già dato un'occhiata ai trucchi e consigli per qualificarvi nel minigioco Tip Toe?