Fall Guys, guida: trucchi per qualificarsi in Slime Climb

Le sezioni con lo slime in Fall Guys: Ultimate Knockout sono l’incubo di una larghissima parte di giocatori, e il livello Slime Climb ne è la più vivida dimostrazione. In questa guida vi spiegheremo alcuni trucchi per superare indenni questo minigioco, qualificandovi così per il successivo.

Slime Climb è un livello di tipo Gara, nel quale i giocatori devono sfidarsi attraversando uno stretto percorso pieno di ostacoli, tra palle giganti e muri in movimento, sospeso su un lago di slime rosa: il livello di quest’ultimo sarà in continua crescita a partire dall’istante in cui viene dato il via alla gara, e chiunque dovesse toccarlo verrà eliminato. Per questo motivo diventa fondamentale riuscire a superare tutti gli ostacoli il più velocemente possibile, in modo tale da qualificarsi ed evitare di essere inghiottiti dallo slime.

Il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di tentare di crearvi delle piccole scorciatoie, saltando e aggrappandovi alle sporgenze piuttosto che facendo il giro di ogni tornante durante il percorso. Potrebbe sembrare una cosa di poco conto, soprattutto perché le prime volte avrete sicuramente alcune difficoltà nel padroneggiare questa tecnica, ma una volta imparato ad utilizzarla correttamente vi accorgerete dei risultati. Se non sapete come fare per saltare e aggrapparvi alle sporgenze, vi rimandiamo alla nostra guida per scavalcare gli ostacoli.

Il secondo trucchetto per qualificarvi in Slime Climb è… prendervi il vostro tempo. Ebbene sì, potrebbe sembrare un’indicazione in contrasto con quanto detto sulla necessità di superare tutti gli ostacoli nel minor tempo possibile, in modo da evitare di essere raggiunti dallo slime, ma vi assicuriamo invece che questo consiglio va proprio in quella direzione. Nello specifico, una volta arrivati all’inizio della sezione in cui dovrete saltare i piccoli fossi tra una piattaforma e la successiva, evitando contemporaneamente i blocchi che escono dal muro, prendetevi il tempo necessario a calcolare correttamente la tempistica del salto. Così facendo, riuscirete ad evitare di cadere all’interno degli spazi tra le piattaforme, dove c’è il rischio di restare incastrati insieme ad altri giocatori, e perdere di conseguenza secondi preziosi, molti più di quelli risparmiati tentando un salto frettoloso. Lo stesso consiglio è applicabile anche alle sezioni in cui dovete superare dei brevi rulli, sotto i quali si trovano alcune piattaforme che accelerano i vostri movimenti, e con tutta probabilità vi faranno cadere nel lago di slime nel caso in cui doveste finirci sopra.

Infine, l'ultimo consiglio che ci sentiamo di darvi è il seguente: una volta arrivati nella parte finale del livello, vi ritroverete a dover affrontare un paio di rampe ricoperte di slime, sulle quali si muovono alcuni ostacoli. In queste zone il pavimento è scivoloso, vi farà spesso sbandare e cadere, e in questo caso vi ritrovereste in balia degli ostacoli in movimento, rischiando di perdere tutti i metri duramente conquistati fino a quel momento. Per evitare situazioni di questo tipo, il trucchetto è procedere lungo la rampa saltando, piuttosto che semplicemente correndo, in modo da annullare l'effetto scivoloso dello slime: così facendo, aumenterete le probabilità di superare la zona indenni.

Probabilmente avrete bisogno di qualche tentativo prima di riuscire a fare definitivamente vostri questi piccoli trucchi, ma vi assicuriamo che una volta assimilati vi permetteranno di ottenere performance nettamente migliori all’interno di Slime Climb, portandovi ad una qualificazione molto più semplice e sicura che mai.

