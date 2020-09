Fall Guys: guida per vincere il livello Fall Mountain e ottenere la Corona

Stufi di lavorare duro per arrivare in finale in una partita di Fall Guys: Ultimate Knockout, e vedervi poi soffiare la corona da un avversario a pochi passi dalla vittoria? Grazie alla nostra guida, imparerete un paio di trucchetti per riuscire finalmente ad agguantare l’agognata corona d’oro in Fall Mountain.

La prima cosa da evidenziare di questo minigioco è che è l’unico livello finale strutturato come una gara da punto a punto, ma di breve durata: di conseguenza, ogni vostro più piccolo errore potrebbe costarvi la sconfitta, e dovrete quindi restare sempre concentrati sul vostro obiettivo, muovendovi velocemente e con la massima precisione possibile. Non fatevi però prendere dallo sconforto nel caso in cui doveste inciampare, cadere, oppure restare schiacciati tra un martello e un pallone gigante: gli stessi ostacoli faranno del loro meglio per fermare anche i vostri avversari, quindi non disperate e lottate fino all’ultimo, poiché pochi altri livelli sono competitivi e punitivi come questo nei confronti dei giocatori che gettano troppo presto la spugna.

All’inizio della gara, dovrete scegliere quale direzione prendere per cominciare a risalire il percorso: naturalmente, la scelta migliore per i primi secondi di gara corrisponde alla vostra posizione di partenza, poiché avrebbe poco senso attraversare tutta la mappa del livello per portarsi sull’altro lato. Dopo aver superato la prima sezione, però, inizierete ad essere investiti da alcuni palloni giganti che verranno sparati dalla cima della collina: per evitarli, la cosa migliore da fare è cambiare spesso la propria direzione di movimento, per poi correggerla all’ultimo momento nel caso in cui vi sembrerà di essere in pericolo. La necessità di aspettare fino a pochi attimi prima di essere investiti deriva dal fatto che i proiettili che cadranno sulle vostre teste rimbalzano sull’arena in maniera decisamente irregolare e imprevedibile, spezzando spesso i sogni di gloria di molti giocatori e rendendo necessarie reazioni veloci, istintive e spesso al limite.

Nella zona dei tornelli, lasciate che i palloni si incanalino in una direzione e prendete quella opposta: così facendo, non solo vi riparerete dalle palle di cannone, ma troverete anche la strada spianata e non dovrete perdere tempo a spingere e sgomitare per superare il tornello.

Vale un discorso molto simile per i martelloni più avanti, con i quali dovrete però fare molta più attenzione, poiché la finestra temporale a disposizione per intrufolarsi all’interno della loro traiettoria e superarli indenni è veramente molto ristretta. Se ve la sentite, potete anche provare a piazzarvi proprio lungo la traiettoria del martellone, in modo tale da farvi spingere in avanti dal suo movimento, e guadagnare così metri preziosissimi.

Il tratto finale è piuttosto lineare, ma questo non significa che le difficoltà siano finite e possiate già esultare: una volta giunti al cospetto della corona, infatti, dovrete saltare ed afferrarla con R2 per vincere definitivamente la partita. Per quanto sembri un compito piuttosto facile, è probabilmente quello a cui dovete prestare più attenzione: la corona fluttua infatti su e giù, e se non calcolerete correttamente il tempismo del salto potreste rischiare di cadere nella zona sottostante senza nemmeno sfiorare l’ambito premio finale.

