Fall Guys, incredibile ma vero: Kojima annuncia la collaborazione con Death Stranding

I campioni della corona in Fall Guys Ultimate Knockout scendono nuovamente in campo per scoprire quella che, arrivando tra pochissimo tempo, sarà un'incredibile collaborazione tra il gioco sviluppato da Mediatonic che strizza l'occhio a programmi come Takeshi's Castle e una delle più importanti e discusse produzioni videoludiche degli ultimi anni.

Con un Tweet a sorpresa rilasciato in via ufficiale, Hideo Kojima annuncia l'arrivo di Fall Guys x Death Stranding. Incredibile ma vero: l'esponente di Kojima Productions ha rivelato al mondo intero l'approdo del costume dedicato a Sam Porter Bridges e al suo inseparabile BB nel celebre Battle Royal pubblicato nell'agosto 2020 nel mercato videoludico.

Ma da quando sarà possibile acquistare la suddetta skin? Come affermato dallo stesso Kojima nel post che celebra l'avvenire di questa iniziativa, il papà di Metal Gear e non solo ha dichiarato che sarà possibile accedere ai contenuti della collaborazione da domani 18 luglio. Dopo l'uscita dell'attesa modalità creativa di Fall Guys che non ha più segreti grazie al video di Mediatonic avvenuta due mesi fa, è tempo di cimentarsi in qualche nuova partita nelle vesti del corriere che più ha emozionato i videogiocatori con la sua storia nel novembre 2019. Mancano poche ore all'arrivo della skin nello shop di Fall Guys. Siete interessati a comprarla?