Fall Guys: si intravedono numerose skin nel divertente video "dietro le quinte"

Nel corso del pomeriggio il canale ufficiale YouTube di Devolver Digital ha accolto un nuovo filmato dedicato a Fall Guys. Il video in questione, simpaticamente rinominato "Behind the schemes", mostra alcuni retroscena dello sviluppo del gioco in uscita tra poche ore.

Nel video possiamo infatti scoprire com'è nata l'idea alla base del gioco e quali sono state le principali fonti d'ispirazione di Mediatonic, il piccolo team che è riuscito a dare vita al colorato gioco che sta attirando sempre di più l'attenzione dei videogiocatori. Le curiosità che emergono osservando il filmato sono parecchie e tra queste c'è sicuramente la presenza nel team di una persona che ha in passato lavorato per dei parchi divertimento e che ha utilizzato la sua esperienza per migliorare le arene in cui i simpatici omini si danno battaglia. Tra una sequenza e l'altra è possibile anche intravedere numerosi costumi che potranno essere utilizzati per personalizzare l'aspetto dei Fall Guys, alcuni dei quali sono davvero bizzarri.

Prima di lasciarvi al dietro le quinte vi ricordiamo che il gioco arriverà domani, 4 agosto 2020, in esclusiva su PlayStation 4 e PC. Chiunque disponga di un abbonamento al PlayStation Plus potrà inoltre scaricare Fall Guys su PS4 gratuitamente.