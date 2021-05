Fall Guys, invasione di cheater in vista? L'ultima patch contiene il codice sorgente

Attraverso l'attenta analisi dei file dell'ultima patch di Fall Guys emerge un dato a dir poco sorprendente: secondo quanto emerso su SteamDB, il team di Mediatonic si sarebbe dimenticato di rimuovere dall'aggiornamento i file del codice sorgente del gioco!

Nel famoso sito web che tiene traccia delle modifiche operate ai titoli catalogati dal database interno di Steam, infatti, viene sottolineata la presenza di un'intera cartella dal nome inequivocabile: "BackUpThisFolder_ButDontShipItWithYourGame".

Nel momento in cui scriviamo, i rappresentanti di Mediatonic non hanno ancora commentato la notizia e, quindi, non sappiamo se possa effettivamente trattarsi del leak involontario del codice sorgente di Fall Guys. Gli sviluppatori inglesi sono però noti per le loro iniziative promozionali e per il dinamismo con cui riescono ad attrarre l'attenzione degli appassionati con meme, immagini divertenti e messaggi condivisi quotidianamente sui social: che si tratti di un semplice scherzo o, perché no, di un indizio per ciò che attende i fan dopo l'attuale Stagione 4.5 di Fall Guys?

Quest'ultima ipotesi sembrerebbe essere la meno probabile, a giudicare dall'intervento compiuto da Mediatonic: lo storico di SteamDB sulle attività compiute dagli sviluppatori britannici conferma infatti l'avvenuta pubblicazione di un'ulteriore patch che ha rimosso la cartella in questione. Che si sia trattato o meno del codice sorgente di Fall Guys, lo capiremo molto presto in funzione del probabile (e a questo punto, quasi inevitabile) aumento delle attività dei cheater.