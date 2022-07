Fall Guys, altri leak per il crossover con Sonic: svelata la nuova mappa?

Come altri popolari battle royale sulla piazza, anche Fall Guys punta molto forte sulle collaborazioni con altri celebri realtà del mondo videoludico e non solo. E già da un po' di tempo ormai si moltiplicano le anticipazioni su uno dei prossimo crossover in arrivo all'interno dell'opera firmata Mediaonic.

Nelle scorse settimane erano infatti emersi leak per il crossover tra Fall Guys e Sonic, con tanto di immagini relative a skin e una nuova mappa ispirate all'iconica serie platform di SEGA. Sempre la stessa mappa sarebbe stata al centro di un'ulteriore fuga di notizie, con immagini e persino video ancora più dettagliati dello scenario finite velocemente in rete e subito condivide dagli insider come Mr Rebs.

Le foto apparse su Twitter mostrano l'intero design di Bean Hill Zone, ambientazione chiaramente ispirata all'iconica Green Hill Zone vista nei giochi del porcospino blu e che ne ricalca lo stile ed i colori. Non solo, il leaker FGPancake sarebbe addirittura già riuscito ad accedere alla nuova mappa, raccogliendo in un video su Youtube spezzoni di gameplay relativi all'ambientazione, che ricalcano in maniera fedele quanto visto nelle avventure di Sonic tra trampolini, anelli e velocità sostenuta.

Chiaramente fin quando gli sviluppatori non annunceranno in maniera ufficiale la collaborazione con SEGA quanto emerso va sempre preso con le pinze, tuttavia i contenuti appaiono talmente concreti da lasciare poco spazio alle ipotesi. Non resta dunque che attendere comunicazioni da parte dei diretti interessati. Nel frattempo Mediatonic si è scusata per il bug degli acquisti su Fall Guys, promettendo agli utenti una skin gratis.