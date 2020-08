Fall Guys, leak: nuovi mini-giochi, modalità da 100 giocatori e versione mobile

La grande popolarità che Fall Guys Ultimate Knockout sta avendo tra i giocatori negli ultimi giorni ha spinto un gran numero di dataminer ad analizzare ogni singola linea di codice in cerca di riferimenti ai contenuti in arrivo prossimamente.

Se alcuni non sono riusciti ad andare oltre la collezione di skin in arrivo nel negozio di Fall Guys, c'è chi è riuscito ad estrapolare una gran quantità di informazioni su quelle che sono le modalità attualmente in sviluppo. Di mappe in lavorazione ce ne sono davvero moltissime, ma solo alcune di queste sono in uno stadio più avanzato dello sviluppo ed è quindi probabile che saranno loro le prossime ad approdare nel gioco tramite aggiornamenti gratuiti. Parliamo della Caccia al Tesoro, della Caccia al Pollo, di Wall Guys e di una variante di Door Dash con supporto a 100 giocatori, indice del fatto che l'elevato numero di utenti connessi ai server potrebbe in futuro spingere gli sviluppatori ad aumentare il quantitativo di giocatori presenti all'inizio di una partita. Purtroppo non vi sono riferimenti al funzionamento di questi mini-giochi e le uniche informazioni pubblicate riguardano le immagini delle arene che faranno da sfondo alle attività in questione.

Non è però finita qui, poiché in una sorta di menu di debug al quale è riuscito ad accedere il dataminer che ha fatto queste scoperte è stata evidenziata anche la presenza di un chiaro riferimento alla versione mobile. Insomma, è probabile che Mediatonic voglia approfittare del successo del gioco e non limitarsi a sviluppare le sole versioni Xbox One e Nintendo Switch ma anche quelle Android e iOS.

