Fall Guys e Madden NFL 21 i giochi più venduti ad agosto su PlayStation Store

Attraverso le pagine del PlayStation blog, Sony ha pubblicato le classifiche con i videogiochi più venduti durante il mese di agosto sul PlayStation Store in Europa e in Nord America.

A dominare nel Vecchio Continente è stato il fenomeno Fall Guys: Ultimate Knockout, seguito subito dopo dagli inarrestabili Call of Duty Modern Warfare e Minecraft. È andata diversamente negli Stati Uniti d'America e in Canada, dove i giocatori hanno acquistato in massa Madden NFL 21. Il "FIFA d'oltreoceano" ha superato Call of Duty Modern Warfare e un ottimo Ghost of Tsushima, che siede sul podio per il secondo mese consecutivo.

PlayStation Store | Top 20 Europa

Fall Guys: Ultimate Knockout Call of Duty: Modern Warfare Minecraft Ghost of Tsushima UFC 4 Grand Theft Auto V ARK: Survival Evolved Cuphead The Witcher 3: Wild Hunt F1 2020 Red Dead Redemption 2 Assassin’s Creed Odyssey Mortal Shell A Way Out The Crew 2 PES 2020 Tekken 7 Rainbow Six Siege Assassin’s Creed Origins PGA TOUR 2K21

PlayStation Store | Top 20 USA/Canada

Madden NFL 21 Call of Duty: Modern Warfare Ghost of Tsushima Fall Guys: Ultimate Knockout UFC 4 PGA TOUR 2K21 Minecraf Grand Theft Auto V NBA 2K20 Cuphead Marvel’s Spider-Man Mortal Shell Batman: Arkham Knight Red Dead Redemption 2 ARK: Survival Evolved Madden NFL 20 Need for Speed Heat Skater XL Rainbow Six Siege Mortal Kombat 11

E voi, quale gioco avete acquistato lo scorso mese?