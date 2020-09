Fall Guys: Mediatonic parla della bizzarra Isola dei Cheater

Fall Guys e i cheater sono in guerra da quando il gioco è uscito e a quanto pare i ragazzi di Mediatonic avevano trovato un modo alquanto bizzarro per risolvere il problema: l'Isola dei Cheater.

"Al lancio di Fall Guys abbiamo introdotto nel gioco il nostro sistema anti-cheat, ma all'inizio non abbiamo bannato nessuno, ci siamo limitati a raccogliere dati. Volevamo essere sicuri al 100% che il nostro programma rilevasse soltanto gli utenti davvero sleali" si legge in un tweet dell'account ufficiale del gioco: "una volta fatti tutti i test del caso abbiamo creato in gran segreto l'Isola dei Cheater di Fall Guys".

Gli sviluppatori hanno spiegato che lo studio era sommerso di segnalazioni e che hanno dovuto ricorrere a questa misura di emergenza per ridurre il numero di giocatori scorretti nei vari match. In questo modo i cheater vengono raggruppati in una singola lobby, l'Isola in questione, impedendo loro di infastidire i corridori onesti. A questo proposito Mediatonic ha dichiarato: "Il nostro sistema anti-cheat funziona, ma non ci aspettavamo che un numero così alto di giocatori facesse uso di questi trucchi [...] il nostro obiettivo era creare un sistema basato sull'onestà. Tuttavia, non appena ci siamo resi conto di aver scatenato una corsa agli armamenti abbiamo chiesto consiglio ad Epic Games".

Purtroppo al momento l'Isola dei Cheater non esiste più da tempo, dal momento che Mediatonic ha preferito evitare che i video di questa particolare area potessero fare pubblicità negativa al gioco, ma l'update con misure più stingenti per combattere questi utenti è già in lavorazione in collaborazione con Epic Games. Nell'attesa vi ricordiamo che è uscito un nuovo video della Stagione 2 di Fall Guys Ultimate Knockout.