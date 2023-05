Fall Guys: la modalità Creativa non ha più segreti grazie al nuovo video di Mediatonic

A pochi giorni dal debutto della nuova stagione di Fall Guys, che segnerà l'introduzione della modalità Creativa, gli sviluppatori del free to play hanno pubblicato un video per spiegare come funzionerà l'editor di mini-giochi.

Il video in questione, della durata di circa mezz'ora, permette infatti di osservare tutti gli strumenti che verranno messi a disposizione dei giocatori di Fall Guys Ultimate Knockout per realizzare i loro percorsi e poi condividerli con altri utenti in maniera molto simile a quanto accade già con Fortnite Capitolo 4. Nel corso della stagione verranno anche pubblicati 50 mini-giochi realizzati dagli sviluppatori, sebbene solo 20 di questi saranno disponibili al momento della pubblicazione del prossimo aggiornamento. La Stagione 4 interverrà anche sul sistema di pass, dal momento che non ci sarà più un solo Pass Stagionale: si opterà per tre diversi contenuti di dimensioni minori e con ricompense diverse che, stando alle parole degli sviluppatori, garantiranno un miglior rapporto qualità/prezzo.

Creatività Costruttiva, la prossima stagione del gioco, sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti a partire dal prossimo 10 maggio 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

Avete già dato uno sguardo alla nostra guida con i trucchi per vincere tutte le partite in Fall Guys?