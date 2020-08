Fall Guys: il negozio si aggiorna con la skin epica del Ninja

Dopo aver proposto per tre giorni l'esclusiva skin leggendaria ispirata a Jacket di Hotline Miami, ecco che il negozio di Fall Guys Ultimate Knockout si aggiorna con una nuova serie di oggetti per la personalizzazione del proprio avatar.

Per i prossimi tre giorni, infatti, i giocatori del titolo Mediatonic potranno acquistare un esclusivo costume da Ninja che, fortunatamente, può essere acquistato tramite i Kudos e quindi non occorre che vinciate numerose partite per poterlo aggiungere all'inventario. I Kudos possono infatti essere accumulati sia tramite microtransazioni che giocando, dal momento che vengono assegnati al termine di ogni partita in base alla posizione in classifica. Ciascuno dei due pezzi che compongono la skin ha un costo di 7.000 Kudos, invece la colorazione a tema costa una sola Corona. Ad accompagnare il Ninja troviamo anche una serie di oggetti giornalieri, tra i quali spicca sicuramente il copricapo che trasformerà il vostro fall guy in una sorta di pulcino. I giocatori che non hanno acquistato la versione blu del gufo possono inoltre correre ai ripari acquistandone la variante rosa, anch'essa in vendita tramite i Kudos.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Fall Guys Ultimate Knockout.