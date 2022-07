Fall Guys non c'è su Steam? Stumble Guys ne approfitta: è tra i più scaricati

Mentre il rinnovato Fall Guys gratis fa registrare numeri importanti, sembra proprio che ci sia anche un altro titolo che sta godendo del periodo. Infatti, oltre che sugli store per dispositivi mobili, Stumble Guys si sta facendo strada su Steam.

Per intenderci, al momento in cui scriviamo, risulta interessante raggiungere la pagina principale di Steam e dare un'occhiata alla sezione "I più venduti", legata ai Saldi Estivi della piattaforma. I nomi dei titoli presenti in questa sede sono altisonanti: si va da Cuphead (ovviamente DLC The Delicious Last Course incluso) all'espansione Monster Hunter Rise: Sunbreak, passando per Forza Horizon 5 e Sekiro: Shadows Die Twice: GOTY Edition, giusto per citare alcune produzioni che compaiono in quest'area. Insomma, sembra tutto nella norma, visto l'avvio degli Steam Summer Sale.

Tuttavia, tra questi nomi, si fa notare la presenza di Stumble Guys. Sì, avete capito bene: il titolo "alternativo a Fall Guys" rientra tra "I più venduti" dei Saldi Estivi di Steam, pur risultando scaricabile gratuitamente. Sembra dunque che il videogioco di Kitka Games stia attirando particolarmente l'attenzione in questo periodo, probabilmente anche per via della recente rimozione di Fall Guys da Steam (il gioco di Mediatonic è ora disponibile solamente mediante Epic Games Store).

Insomma, sembra proprio che Stumble Guys stia "approfittando" dell'assenza di Fall Guys su Steam. A tal proposito, se volete entrare anche voi in partita, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla nostra guida su come giocare gratis a Stumble Guys su PC, così come potreste voler consultare l'approfondimento su Stumble Guys.