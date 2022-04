Fall Guys non funziona su PS4 e PS5? Tutta 'colpa' del Launcher, ecco come aggiornarlo

Premuratisi di portare Astro Bot nella dimensione di Fall Guys, i ragazzi di MediaTonic si ritagliano uno spazio sul blog ufficiale di Epic per informare tutti gli appassionati del frizzante party game a scaricare il nuovo Launcher su console PlayStation.

In funzione del matrimonio tra Mediatonic ed Epic Games, i rappresentanti della software house inglese spiegano di aver trovato più conveniente sostituire l'attuale app con un nuovo Launcher su PS4 e PlayStation 5 per esplicitare il passaggio di editore (da Sony a Epic) e favorire una migliore transizione alla nuova versione di Fall Guys che approderà presto su Nintendo Switch e console Xbox.

Per rendere il processo di transizione il più agevole possibile, il team di Mediatonic ricorda che, dal 5 aprile, l'utenza PlayStation può scaricare il nuovo Launcher di Fall Guys su PS Store e servirsene per accedere alle lobby multiplayer insieme a tutti gli altri pretendenti alle Corone di Ruzzolandia. Il processo di trasferimento alla nuova app dei progressi effettuati avviene in automatico e non necessita di ulteriori interventi da parte dei giocatori, ai quali spetterà solo l'onere di disinstallare la vecchia app per liberare spazio sull'hard disk della propria console. A partire dal 9 maggio, il vecchio Launcher non sarà più accessibile sullo store digitale di Sony.

Mediatonic si 'scusa per il disturbo' regalando a tutti i giocatori PlayStation di Fall Guys un costume Squalo Rètro: per scaricarlo, basta accedere al Negozio del titolo e sbloccarlo a zero euro per inserirlo nella raccolta dei costumi del proprio account.