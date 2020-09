Fall Guys, non segnalate i cheater: la richiesta degli sviluppatori

La software house si dice piuttosto soddisfatta del modello adottato, ma sta comunque lavorando per perfezionarlo ulteriormente. In particolare, è in corso di preparazione un ulteriore aggiornamento per Fall Guys: Ultimate Knockout pensato appositamente per questo scopo. Nel frattempo, chiede il contributo della community per prevenire la comparsa di ulteriori cheater: a tal fine, si suggerisce di non condividere video o immagini che mostrino utenti disonesti in azione. In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che presto saranno resi disponibili in game nuovi costumi, tra cui le quali figura anche la skin di Fall Guys di Ninja .

We're currently working on an update that will prevent a lot of the cheating from being possible 🙌



Until then:



😶 Players that are caught cheating during a game, will be banned afterwards



😶 We're catching a lot of players



😶 Most players that cheat are caught the first time — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 2, 2020

Our current system is automatically detects when players cheat



After a match ends, anyone who has been caught by this... will be banned



All of this happens automatically!



We've caught a lot of players so far, and it appears to be working well - but new people keep cheating... — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 2, 2020