Fall Guys, parte oggi la Stagione 3! Tra pinguini e Yeti, arrivano i nuovi contenuti

Come promesso, il team di MediaTonic è pronto a rinnovare ancora una volta il proprio peculiare e coloratissimo battle royale, in procinto di inaugurare la nuova Stagione.

Dopo diverse settimane trascorse tra pubblicazione di teaser e velati riferimenti, in occasione dei The Game Awards 2020 la software house ha alzato ufficialmente il sipario sulla Stagione 3: Winter Knockout. L'aggiornamento vedrà debuttare all'interno del bizzarro universo di Fall Guys una vasta selezione di contenuti a tema invernale e natalizio, oltre a immancabili sfide aggiuntive. Il tutto diverrà disponibile nel corso della giornata odierna: dagli account social del titolo - come potete verificare direttamente in calce a questa news - giunge infatti la conferma che la Stagione 3 prenderà il via martedì 15 dicembre.



Tra le novità in programma, lo ricordiamo, trova spazio l'esordio di Tundra Run in Fall Guys: Ultimate Knockout, inedito mini-gioco dai ritmi frenetici che metterà a dura prova i riflessi e le abilità dei tondeggianti concorrenti. In programma ovviamente anche il debutto di numerose skin a tema invernale e natalizio, tra esemplari di Yeti e teneri pinguini. La Stagione 3 di Fall Guys è ovviamente attesa sia su PC sia su PlayStation 4. Ricordiamo inoltre che il battle royale può essere giocato anche su PlayStation 5 grazie alla retrocompatibilità.