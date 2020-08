Fall Guys: prime immagini dei mini-giochi della Stagione 2

Nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2020 è stata finalmente mostrata la tanto attesa Stagione 2 di Fall Guys Ultimate Knockout grazie ad un trailer che ci ha permesso di scoprirne i primi dettagli. A pochi minuti dalla pubblicazione del trailer, ecco che sono arrivate anche delle nuove immagini che ritraggono i mini-giochi in arrivo.

Parliamo nello specifico di quattro scatti che mostrano per intero alcuni dei percorsi che verranno inseriti nel gioco con il prossimo grande aggiornamento. In tre delle quattro immagini in questione possiamo vedere dei percorsi ad ostacoli più o meno lineari e che, in alcuni di essi, richiedono lo spostamento di grossi oggetti così da creare degli scalini utili ad avanzare. Un'altra immagine mostra invece un'arena adatta al gioco degli anelli la cui struttura sembra però essere molto più complessa di quella alla quale siamo ormai abituati. In una delle immagini potrebbe nascondersi inoltre una nuova versione di Gate Crash o di Door Dash, anche se è più probabile possa trattarsi di una versione più complessa del primo dei due giochi citati.

Prima di lasciarvi alle immagini della Season 2, vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore Fall Guys Ultimate Knockout è diventato il gioco più scaricato di sempre nella storia del PlayStation Plus.