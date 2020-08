Fall Guys oltre PS4 e PC? Prima consolidare l'esperienza e la community

Attualmente disponibile in esclusiva su PC e PlayStation 4, Fall Guys: Ultimate Knockout ha conosciuto un notevole successo, che ha spinto molti a domandarsi se sia previsto un suo arrivo anche su altre piattaforme.

Sull'argomento si è di recente espresso Joe Walsh, Lead Game Designer del gioco, nel corso di un'intervista concessa a Gary Whitta, sceneggiatore di Star Wars e conduttore dell'Animal Crossing Talk Show. "Al momento, il nostro focus principale è rendere il gioco su PC e PlaySation il migliore che possa essere. - ha dichiarato - Ora dobbiamo davvero costruire fiducia nella community e accertarci del fatto che sia convinta che possiamo supportare il gioco e renderlo ottimo".

Lo sviluppatore ha proseguito ribadendo il desiderio che i giocatori di Fall Guys: Ultimate Knockout si sentano ascoltati e che percepiscano che il team di MediaTonic è al lavoro per risolvere ogni tipo di problematica presente su PC e PlayStation 4. Per questa ragione, conclude Walsh, "dichiarare 'ora ci vogliamo concentrare sul portarlo su più piattaforme' non è la cosa giusta da fare a questo punto dello sviluppo. Ci porterebbe maggiori introiti, ma non è ciò che vogliamo ora".



In occasione della Gamescom 2020, il pubblico ha potuto dare un primo sguardo a quella che sarà la Stagione 2 di Fall Guys: Ultimate Knockout, con nuovi mini giochi in arrivo in-game.