Fall Guys: quando arriva su PS5, Switch e Xbox? Nuovi indizi dal PS Store

Dopo aver preannunciato dimensioni e preload di Horizon Forbidden West su PS5, l'ultimo aggiornamento "silenzioso" del database del PlayStation Store fornisce degli interessanti indizi sulle modalità e sulle possibili tempistiche di lancio delle prossime versioni console di Fall Guys Ultimate Knockout.

Attraverso l'ennesima operazione di datamining condotta dall'ormai celebre team di PlayStation Game Size scopriamo infatti che il database interno di PS Store ha da poco accolto una nuova pagina "nascosta" dedicata a Fall Guys per PlayStation 5. Ma non è tutto.

Il team di PlayStation Game Size specifica che la nuova scheda presenta anche un'icona aggiornata con tanto di logo che preannuncia l'arrivo di una Beta di Fall Guys su PS5: se confermata, l'anticipazione sulla partenza imminente di una fase di testing multiplayer potrebbe presagire l'inizio di un'analoga Beta di Fall Guys su Xbox Series X/S, in funzione delle ottimizzazioni che dovrebbero riguardare l'edizione per sistemi di ultima generazione del frizzante party game di MediaTonic.

Ad ogni modo, gli sviluppatori inglesi hanno già precisato di essere al lavoro sulle versioni Xbox e Switch di Fall Guys e di volerle lanciare nel 2022, presumibilmente in contemporanea con l'edizione ottimizzata per PlayStation 5. Rimaniamo perciò in attesa di ricevere ulteriori chiarimenti da parte della software house britannica.