Fall Guys: le ragioni del successo del nuovo fenomeno battle royale in video

Con oltre 10 milioni di giocatori di Fall Guys su PS4, l'ultima fatica digitale di MediaTonic è diventata un vero e proprio fenomeno di massa capace di dettare l'agenda dei siti di settore e dei creatori di contenuti più affermati. Quali sono, però, le ragioni di questo incredibile successo?

Gli sviluppatori di Fall Guys descrivono il loro progetto come un party game ibridato ai battle royale: chi si è cimentato anche solo una volta alle sfide di Ultimate Knockout su PC e PlayStation 4, però, saprà già che dietro a quel doppio riferimento si nascondono infiniti esempi provenienti dalla migliore tradizione platform, con un pizzico di elementi puzzle a far da contorno a uno spirito votato all'eSport.

Questa fortissima attrattiva viene esercitata negli appassionati anche dalla grande varietà di minigiochi offerti dal titolo, dal ritmo serrato delle attività da svolgere, dalla spinta propulsiva offerta dai social (con meme e video divertenti che spopolano in rete) e dall'esilarante comicità regalata dalle gare svolte da queste olimpioniche caramelle di gelatina.

Dietro all'apparente semplicità e, se vogliamo, ingenuità di Fall Guys, troviamo così uno scoppiettante mix di generi e di esperienze ludiche da vivere in un contesto competitivo e cooperativo tra i più immersivi di questa generazione. L'ingresso immediato di Fall Guys nell'offerta PS Plus, naturalmente, ha contribuito alla popolarità del progetto, ma la bontà del lavoro svolto da Mediatonic avrebbe trovato comunque un modo per esprimersi e calamitare le attenzioni di milioni di utenti, come d'altronde è già avvenuto in passato con Rocket League e progetti analoghi provenienti dalla galassia indie.

E voi, cosa ne pensate del successo di Fall Guys Ultimate Knockdown? Prima di lasciarvi al nostro video di approfondimento, vi ricordiamo che su queste pagine trovate anche la nostra recensione di Fall Guys.