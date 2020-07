Fall Guys, in regalo con il PS Plus ad agosto, è già un successo su Twitch

Nel corso dell'ultimo fine settimana si è tenuta la prima Closed Beta di Fall Guys durante la quale i partecipanti hanno potuto mostrare le proprie partite su Twitch e in pochi minuti il colorato titolo pubblicato da Devolver Digital è diventato uno dei più visti sulla piattaforma.

Con un picco di più di 200.000 spettatori, infatti, Fall Guys è stato per diverse ore sul podio di Twitch, superando persino Fortnite Battaglia Reale. A rendere così popolare il gioco è anche stato il sistema di distribuzione delle chiavi Steam, dal momento che sono state fornite ad ogni streamer circa 50 codici da distribuire ai propri spettatori. Visto l'interesse degli utenti nei confronti del gioco è molto probabile che il prossimo martedì 4 agosto, quando Fall Guys sarà gratis per gli abbonati a PlayStation Plus, i il gioco tornerà in cima alla classifica della piattaforma targata Amazon.

Per chi non sapesse cosa sia Fall Guys, si tratta di un gioco che fa il verso a show televisivi come Takeshi's Castle e Wipeout, mettendo i giocatori all'interno di uno show ad eliminazione in cui solo i più abili potranno arrivare allo step finale per giocarsi la vittoria.

Vi ricordiamo che Fall Guys farà il proprio debutto il prossimo martedì 4 agosto esclusivamente su PlayStation 4 e Steam, piattaforma sulla quale chi effettuerà l'acquisto riceverà un buffo costume a tema Half Life.