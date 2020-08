Fall Guys: revocate in massa delle chiavi d'attivazioni argentine, il team si scusa

Quanto accaduto nelle ultime ore a Mediatonic, il team di sviluppo responsabile di Fall Guys Ultimate Knockout, ha suscitato non poche polemiche e ha spinto l'azienda a chiedere scusa ai propri fan argentini.

Pare infatti che alcuni furbetti abbiano approfittato del prezzo del popolare titolo pubblicato da Devolver Digital in territorio argentino per acquistarlo in massa e rivenderlo poi in tutto il resto del mondo, lucrandoci sopra. Nel tentativo di revocare le chiavi distribuite in questo modo, gli sviluppatori hanno involontariamente disattivato anche le chiavi acquistate legittimamente dai poveri utenti argentini, che si sono visti improvvisamente senza gioco. Per fortuna il publisher è immediatamente corso ai ripari chiedendo scusa agli utenti colpiti da questi provvedimenti e ha fornito loro tutte le istruzioni per riattivare il gioco e continuare a giocare.

Insomma, ancora una volta problemi di questo tipo non fanno che danneggiare i giocatori che vivono in specifici paesi esteri. Abbiamo visto proprio qualche tempo fa che in molti hanno approfittato del basso costo di Horizon Zero Dawn in alcune nazioni per prenotarlo ad un prezzo di favore, spingendo così Steam ad uniformare il prezzo in tutto il mondo e a limitare l'uso di VPN.

