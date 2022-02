Fall Guys riceve il cross-play tra PC e PlayStation: le ultime sui porting Xbox e Switch

La Stagione 6 di Fall Guys prosegue e, con l'ultimo importante aggiornamento, riceve il tanto atteso cross-play tra PC e console della famiglia PlayStation. Per celebrare il lancio del Mid-Season Update, i ragazzi di Mediatonic svelano a che punto sono i lavori sui porting Xbox e Switch del party game.

Prima di fornire un aggiornamento sullo sviluppo dei porting Xbox e Switch di Fall Guys, la software house inglese ringrazia Epic Games per il supporto offerto nello sviluppo del cross-play tra PC e PlayStation. L'ultimo update consente quindi a tutti i fan di partecipare a frizzanti sfide multiplayer all'interno di lobby condivise.

Nello spirito di un costante miglioramento dell'esperienza di gioco di Ultimate Knowckout, Mediatonic coglie l'occasione offerta dal Mid-Season Update per annunciare l'arrivo imminente di Sweet Thieves, un nuovo round che suddivide i giocatori in due team composti da Guardie e Ladri: i primi dovranno difendere le caramelle e bloccare i malfattori, mentre i secondi dovranno premurarsi di rubare il maggior numero di caramelle prima dello scadere del tempo e preoccuparsi di far evadere da una prigione fittizia i propri compagni d'arme.

Tornando alla questione porting, Mediatonic spiega di essere ormai giunta alle fasi finali di sviluppo, di conseguenza non ci saranno ulteriori contrattempi dopo quello che ha portato, nei mesi scorsi, al rinvio al 2022 di Fall Guys su Xbox e Switch.