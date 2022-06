Fall Guys, scoperto trucco per scalare rapidamente il Pass? È molto semplice

C'è a chi interessano i trucchi per vincere le partite di Fall Guys e chi mente. Un titolo di questo tipo è infatti basato sul sistema del Pass Stagionale, in grado di garantire simpatiche ricompense. Non è dunque un caso che la community abbia scovato un trucco per salire rapidamente di livello.

Fall Guys, il trucco: la sconfitta non è poi così amara, se arriva subito

Volete arrivare rapidamente al livello 100 del Pass della Stagione Gratis per Tutti, così da mettere da parte un buon numero di Show-Buck su Fall Guys? Gli appassionati consigliano un metodo molto semplice: perdere al primo round e ripetere. Sì, avete capito bene: potrebbe non sembrare la migliore delle prospettive, soprattutto in termini di divertimento, ma il titolo di Mediatonic sembra offrire buone soddisfazioni a chi svolge quest'operazione.

A portare a galla la questione, messa in luce anche da Polygon, è stato l'utente hold_my_cocoa, che ha dato il via a un thread su Reddit in cui mette a confronto le ricompense ottenute perdendo subito e quelle che si ottengono riuscendo invece a proseguire all'interno della partita. Secondo l'utente, perdere subito può consentire di risparmiare tempo nella progressione all'interno del Pass Stagionale, in quanto si riesce a ottenere nonostante tutto un bel po' di Fama (necessaria per salire di livello).

Come ben potete immaginare, le affermazioni dell'utente hanno generato una discussione, tra chi dice che Fall Guys andrebbe giocato per divertirsi e chi afferma che questo tipo di "analisi" porta a galla un sistema di ricompense non propriamente ben studiato. Quel che è certo è che il rinnovato Fall Guys gratis è molto giocato in questo momento.