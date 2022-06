Fall Guys: serve il Plus per giocare su PlayStation?

Ormai da qualche giorno, Fall Guys Ultimate Knockout è ufficialmente passato al modello free to play grazie alla pubblicazione della Stagione 1 gratis per tutti, la quale ha segnato il debutto del folle gioco Mediatonic anche su Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One e PlayStation 5. Ma serve un abbonamento ai servizi online per giocare?

Dal momento che Fall Guys Ultimate Knockout è ora un free to play, le politiche riguardanti il gioco online sono cambiate e, come accade per tutti gli altri prodotti gratuiti sugli store di Nintendo, Microsoft e Sony non è necessario essere in possesso di una abbonamento attivo ai servizi online per poter avviare e giocare il titolo. Questo significa che anche se non siete iscritti al PlayStation Plus, a Xbox Live Gold o a Nintendo Switch Online, potete già da ora scaricare il gioco sul vostro dispositivo e iniziare a giocare senza limitazioni.

A questo proposito, prima di cominciare la vostra avventura a base di fagioloni colorati e mini-giochi folli, vi suggeriamo di seguire la nostra guida su come abilitare il cross-save di Fall Guys Ultimate Knockout, così da condividere i progressi tra tutte le piattaforme supportate e giocare liberamente su PC e console senza perdere costumi e monete.