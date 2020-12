Fall Guys: skin di Babbo Natale gratis per tutti, ecco come ottenerla

Mediatonic ha deciso di fare un piccolo regalo di Natale a tutti i giocatori di Fall Guys Ultimate Knockout, i quali potranno riscattare per un periodo di tempo limitato una skin esclusiva.

Per tutta la settimana, infatti, chiunque decida di giocare a Fall Guys Ultimate Knockout potrà aggiungere al proprio armadietto digitale un buffo costume da Babbo Natale da far indossare al proprio personaggio saltellante. La skin in questione non sarà quindi in vendita nel negozio e l'unico modo per ottenerla è quello di avviare il gioco entro la fine di questa settimana. Non occorre quindi giocare ma basta lanciare il gioco e visitare la sezione dedicata alla personalizzazione per trovare i nuovi oggetti, visto che non vi sarà alcun tipo di pop-up o banner che avvertirà i giocatori dell'avvenuta adesione alla promozione a tempo.

Nel caso in cui voleste espandere la vostra raccolta di skin, vi ricordiamo che è attiva anche una promozione esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime Gaming, i quali possono collegare il proprio account Twitch a quello Steam o PlayStation per ottenere un costume a tema invernale e ben tre Corone.

