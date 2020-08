Fall Guys spopola su PS4: il battle royale a quota 10 milioni di giocatori!

Con oltre 2 milioni di copie vendute su Steam, Fall Guys: Ultimate Knockout si era già confermato come un grande successo al lancio su PC, ma sembra proprio che anche l'apprezzamento su console non sia da meno.

Attualmente disponibile in esclusiva su PlayStation 4, il coloratissimo battle royale ha infatti raggiunto risultato notevoli. Secondo i dati aggregati dal portale GameStat, a martedì 11 agosto, il titolo poteva vantare circa 10 milioni di giocatori PS4 attivi sui propri server. Un dato decisamente notevole, ma che deve ovviamente essere contestualizzato nell'ambito della disponibilità di Fall Guys: Ultimate Knockout nel catalogo mensile di PlayStation Plus. Gli abbonati al servizio Sony possono infatti scaricare la creatura di MediaTonic in maniera completamente gratuita durante agosto.



In attesa di poter apprendere quelle che saranno le performance del battle royale à la Giochi Senza Frontiere sul lungo periodo, il team di sviluppo sembra pronto ad adoperarsi per offrire un vero e proprio supporto post lancio. Il nuovo aggiornamento di Fall Guys: Ultimate Knockout, in uscita giovedì 13 agosto, introdurrà infatti un mini-game inedito, che andrà ad aggiungersi alla selezione attualmente disponibile. MediaTonic e Devolver Digital non hanno inoltre escluso la possibilità di ampliare le piattaforme supportare da Fall Guys, ma al momento non vi sono concrete novità in tal senso.