Fall Guys Stagione 2: amicizie in frantumi nel video di un nuovo livello!

Devolver Digital pubblica un breve filmato che mostra in anteprima uno dei nuovi livelli intravisti nel trailer dell'Opening Night Live che ha rivelato la rivelato la Stagione 2 di Fall Guys.

La simpatica clip confezionata dall'editore di Ultimate Knockout riprende uno dei momenti più concitati di una sfida disputata in un originale percorso a ostacoli che entrerà nella rotazione di sfide del party game di Mediatonic con l'apertura della Stagione 2.

La prossima fase ingame del fenomeno videoludico del momento porterà in dote tantissime novità per chi desidera divertirsi in compagnia del proprio personaggio 'caramellina' di Fall Guys: tra queste, citiamo l'aggiunta di nuove sfide ambientate in scenari del tutto inediti, oltre all'ingresso nel negozio di una pletora di costumi a tema medievale. In calce alla notizia trovate il tweet con cui Devolver Digital testimonia la baraonda che verrà a crearsi in un passaggio del nuovo percorso.

La data di lancio su PC e PlayStation 4 della Stagione 2 di Fall Guys Ultimate Knockout non è stata ancora annunciata. In virtù dell'enorme successo ottenuto dal titolo dopo il suo ingresso nell'offerta sui giochi PS Plus gratis di agosto, non è affatto da escludere la comparsa di Fall Guys all'evento PS5 su data e prezzo che si terrà alle ore 22:00 di mercoledì 16 settembre.