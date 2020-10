Fall Guys Stagione 2, niente più giocatori anonimi! In arrivo banner e personalizzazioni

Il team di sviluppatori di stanza presso gli studi di MediaTonic stanno lavorando duramente alla realizzazione dei nuovicontenuti della Stagione 2 di Fall Guys.

Oltre a minigiochi inediti e un ampio set di Skin a tema fantasy medioevale, la software house ha in serbo anche alcune sorprese sul fronte dell'introduzione di nuove feature. In particolare, gli autori hanno annunciato di voler offrire ai giocatori maggiore libertà in termini di personalizzazione del proprio personaggio.Oltre alla possibilità di modificare l'aspetto grazie alle Skin, la Stagione 2 di Fall Guys consentirà anche di modificare il nome del concorrente.

Come annunciato tramite il Tweet che trovate in calce, il nuovo sistema consentirà di abbandonare la generica dicitura "Fall Guy" seguita da un codice numerico, in favore di qualcosa di più originale. Un sistema di banner e di nickname predefiniti è la soluzione scelta dal team per consentire più personalizzazione agli utenti. Presentato brevemente con una clip video, la feature prevede anche l'assegnazione di ulteriori "community nickname", che saranno assegnati ai giocatori che si distingueranno in modo particolare nella community di Fall Guys o resi disponibili durante eventi speciali.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che MediaTonic ha anche annunciato un nuovo sistema di assegnazione delle Corone nella Stagione 2 di Fal Guys.