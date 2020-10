Fall Guys Stagione 2: la guida ai quattro nuovi minigiochi

La la Stagione 2 di Fall Guys è arrivata , portando nel folle gioco a base di fagioli animati un tocco medievaleggiante, nuove skin, emote, e ben 4 nuovi minigiochi, uno più divertente dell'altro. Vediamo insieme di che si tratta.

Wall Guys

In questa nuova modalità l'obiettivo è scalare dei muri formando una scala improvvisata. Il problema? La scala dovrà essere composta usando dei blocchi rotanti, che tutti i giocatori dovranno spingere nel modo giusto per poterci salire sopra. I muri sono via via più alti e i concorrenti dovranno essere quindi più furbi e spietati, sfruttando il lavoro fatto da qualcun'altro e arrivando in cima per primi. Infatti spostare i blocchi è un lavoro lento e faticoso, impossibile da fare soli. Dovete fare gruppo e capire quand'è il momento giusto per abbandonare i vostri compagni al loro destino.

Knight Fever

Un'arena medievale perfettamente ricreata fa da ambientazione a questa nuova e violenta modalità di gioco, in cui le squadre si affrontano cercando, allo stesso tempo, di sopravvivere ai mille pericoli e ostacoli in movimento. Lame oscillanti, cilindri spinati rotanti, tronchi, ponti mobili...basta un attimo di distrazione e vi ritroverete a volare verso il vostro triste destino. Fate particolarmente attenzione ai tronchi oscillanti: studiatene bene il movimento prima di procedere, perché essere colpiti vi costringerà quasi sicuramente a dover ripetere quella sezione.

Egg Siege

Simile a Egg Scramble, ma decisamente più pericolosa. Qui infatti dovrete fare attenzione un pò a tutto, a partire dai ponti levatoi che vi faranno scendere o salire di livello, per finire alle lame oscillanti. A differenza di Egg Scramble, il cesto delle uova è più semplice da lasciare dopo averne rubata una; il problema è che il resto del percorso è pieno di insidie, quindi i fagioli avranno più difficoltà a raggiungere le proprie basi e si accumuleranno al centro, rendendo questa modalità più divertente e stimolante rispetto all'originale.

Hoopsie Legends

In questo minigioco i fagioli dovranno gareggiare tra loro per essere i primi a saltare attraverso 6 anelli giganti. Questi scenderanno direttamente dal cielo, costringendovi a muovervi continuamente per intercettarli e fare un punto, tuffandovi dentro. Non ci sono squadre, il che genera dei momenti caotici quando due o più giocatori si contendono un singolo anello. Ci sono poi degli anelli speciali che riconoscerete perché sono dorati; per raggiungerli dovrete usare delle scatole mobili. Vi suggeriamo di crearvi un percorso verso il centro della mappa, poiché lì la caduta dei cerchi sarà più intensa. La maggior parte dei concorrenti tenderà a giocare sui bordi, lasciandovi quindi più possibilità di fare punti se andrete verso il centro.

Queste sono le 4 nuove modalità di gioco di Fall Guys. Avete già visto le nuove skin disponibili nella Stagione 2?