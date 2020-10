Fall Guys, Stagione 2: un leak svela le skin a tema Sonic e The Witcher 3

Con il debutto della Stagione 2 di Fall Guys Ultimate Knockout, disponibile per tutti gli utenti PC e PlayStation 4 da questa mattina, i dataminer si sono già messi al lavoro sugli ultimi file del gioco per scoprire tutti i riferimenti alle skin in arrivo nel negozio.

Le ricerche di questi utenti hanno già fatto emergere delle informazioni molto interessanti sulle nuove collaborazioni tra Mediatonic ed altre software house per la creazione di buffi costumi. Tra i ritrovamenti dei dataminer troviamo infatti il modello 3D della skin dedicata a Sonic, il porcospino blu di Sega, e dei riferimenti a Geralt di Rivia, protagonista di The Witcher 3: Wild Hunt, ispirata alla celebre scena della vasca da bagno. Sembra quindi che gli scambi di messaggi su Twitter tra le due aziende possano aver portato ad una simpatica collaborazione che, perché no, potrebbe in futuro permettere anche l'arrivo di skin a tema Cyberpunk 2077. Tra i costumi scovati dai dataminer è possibile notare anche una chicca: pare infatti che nel gioco sia presente la skin di Oliver Age, il Fall Guys Community Director e probabilmente l'autore dei tweet che tanto ci hanno fatto ridere nel corso dell'estate.

