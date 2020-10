Fall Guys, la Stagione 2 è live: tutte le novità della patch 1.09

Come promesso, oggi 8 ottobre Mediatonic ha dato il via all'attesa Stagione 2 di Fall Guys: Ultimate Knockoutm che ha introdotto un bel po' di novità nella coloratissima dimensione ludica del folle party game.

LA Stagione 2, tanto per cominciare, catapulta i giocatori in un mondo pervaso di magia popolato da stregoni, adorabili draghi, cavalieri senza macchia e un numero esorbitante di trappole e ostacoli a tema medioevale che metteranno a dura prova riflessi e coraggio. Sono ben quattro i nuovi livelli introdotti: Knight Fever, descritta come la prova più dura mai apparsa nel gioco; Wall Guys, in cui bisogna cooperare per scalare e oltre passare le mura di un castello; Egg Siege, mappa a base di uova con diversi ponti levatoi; Hoopsie Legends, livello solitario con dei blocchi in movimento.

Un'altra importante novità è rappresentata dallo Show Selector, ossia un selettore che permette ai giocatori di scegliere tra una serie di playlist con differenti tipologie di partite. Ad esempio, ci sono quelle dedicate alle gare (Gauntlet Showdown), oppure quelle incentrate sulla sopravvivenza. Presenti all'appello, ovviamente, anche dei costumi nuovi di zecca, tutti a tema medievale con cavalieri, nani, vichinghi, maghi e chi più ne ha, più ne metta!

L'esperienza di gioco è stata invece migliorata con una serie di nuove opzioni, come banner, targhette con i nomi dei giocatori, un generatore casuale di outfit, miglioramenti grafici e l'opzione "Fall Together", in cui il fallimento di un giocatore mette fine alla partita per l'intero party! Fall Guys, ricordiamo, è disponibile su PC e PS4.