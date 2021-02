Fall Guys, la Stagione 3.5 è ora disponibile: personaggi in volo nel trailer di lancio

La Stagione 3.5 di Fall Guys: Ultimate Knockout è ora disponibile e per festeggiare, il team di sviluppo ha confezionato per l'occasione un trailer completamente nuovo.

Il filmato, disponibile direttamente in apertura a questa news, offre un tipico assaggio dell'azione proposta dal free to play per PC e PlayStation 4 (e ovviamente PlayStation 5 grazie alle funzioni di retrocompatibilità). Tra omini volanti, skin fuori di testa e competizioni serratissime, il filmato inaugura l'aggiornamento di metà stagione del coloratissimo battle royale. Con l'update, la Stagione 3 conserva il proprio tema principale, ovvero la celebrazione della stagione invernale e delle festività natalizie, ma accoglie al contempo alcuni contenuti inediti. In particolare, i giocatori potranno sfidarsi caracollando tra le piattaforme di un nuovo livello, che amplia la rassegna delle sfide disponibili in Fall Guys. Non potevano inoltre mancare skin aggiuntive, tra cui quelle dedicate a Sonic e a Godzilla. Nel corso delle prossime settimane, ulteriori costumi raggiungeranno lo store in-game.

Mentre si godono i contenuti della Stagione 3.5, gli appassionati del free to play possono aspettarsi ulteriori novità. Il team di MediaTonic ha infatti confermato la volontà di rendere disponibile Fall Guys: Ultimate Knockout su ulteriori piattaforme, tra le quali le console Xbox e Nintendo Switch sembrano essere le principali candidate.