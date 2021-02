Fall Guys: la stagione 3.5 parte oggi, il nome è assolutamente fuori di testa

La Stagione 3.5 di Fall Guys Ultimate Knockout parte oggi (martedì 2 febbraio) e fino a qui niente di strano... la parte curiosa è però legata al nome della nuova season, ovvero "Stop with the yeets, name it anything else , just don't include the word yeet , please im begging you"... comodo da pronunciare, non trovate?

La denominazione ufficiale è stata scelta dalla community e suona come "Basta usare Yeet, dategli un nome diverso, non usate la parola Yeet, per favore vi supplico", dove Yeet è un termine colloquiale piuttosto utilizzato in lingua inglese su Reddit e sui forum, entrato nel linguaggio di internet grazie ad un video tormentone. I martelloni giganti di Fall Guys sono stati soprannominati "Big Yeetus" dalla community e il termine Yeet ha preso piede anche in-game... ma a quanto pare qualcuno si è stufato di questa parola.

L'aggiornamento di stagione 3.5 porterà in dote un nuovo livello e ulteriori percorsi, inoltre gli sviluppatori introdurranno la funzionalità "Fall Feed" (non ancora svelata) e un nuovo pacchetto di costumi nel negozio dedicati a Sonic, Godzilla e Untitled Goose Game. Al momento nessun altra novità è stata rivelata ma Mediatonic ha confermato che le sorprese non mancheranno nel corso delle prossime settimane.