Fall Guys: nella Stagione 3 andremo a caccia di pinguini

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale della Stagione 3 di Fall Guys Ultimate Knockout, la quale prenderà il nome di Winter Knockout, il team di sviluppo ha pubblicato sull'account ufficiale Twitter del gioco un'immagine che anticipa uno dei prossimi mini-giochi.

Nell'immagine in questione possiamo vedere una sorta di pinguino meccanico e, nella parte bassa dello scatto, uno dei buffi personaggi che lo sta inseguendo. Non è da escludere quindi che tra le novità in arrivo con la terza stagione del gioco ispirato a Takeshi's Castle non si debba andare a caccia di pinguini meccanici in maniera simile a quanto accaduto in passato con le uova, anche se in questo caso i bersagli potranno muoversi e sarà ancora più difficile afferrarli. Se siete curiosi di scoprire altri dettagli sul prossimo grande aggiornamento del gioco, sappiate che il titolo Mediatonic dovrebbe tornare a mostrarsi proprio sul palco dei The Game Awards 2020, evento che potrebbe essere perfetto per l'eventuale annuncio di nuove versioni del gioco, attualmente disponibile solo su PC e PlayStation 4 (e su PlayStation 5 tramite retrocompatibilità).

