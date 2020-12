Fall Guys Stagione 3, tra inverno e Natale: ecco i nuovi costumi

Dopo aver offerto una prima anticipazione legata all'imminente presentazione delle novità della Stagione 3 di Fall Guys: Ultimate Knockout, il team di MediaTonic ne propone una gustosa anticipazione.

Direttamente dalle pagine dell'account Twitter ufficiale del gioco, la software house consente infatti agli appassionati di dare un primo sguardo ai costumi inediti in arrivo nel battle royale. Come ampiamente suggerito dai cinguettii susseguitisi negli ultimi giorni, la Stagione 3 di Fall Guys si prospetta essere un grande tributo alla stagione invernale e alle festività natalizie. Come potete infatti verificare in calce a questa news, le nuove skin ripropongono il tema in varie declinazioni. Si spazia da una reinterpretazione della renna Rudolph a un tenero Yeti, passando per una tenera candela: cosa ve ne pare, vi piacciono?



Come detto, ad ogni modo, si tratta solo di un piccolo assaggio di quello che proporrà la terza Stagione di Fall Guys. Per saperne di più, il team di sviluppo rimanda l'appuntamento al prossimo giovedì 10 dicembre. In quella data è infatti prevista la trasmissione della cerimonia di assegnazione dei Game Awards, condotta - come orma da tradizione - dal canadese Geoff Keighley. Fall Guys non sarà ovviamente l'unico ospite dell'evento, con molti annunci previsti ai The Game Awards 2020.